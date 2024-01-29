В районе Бурятии школьники остались дома из-за сильных морозов

Там похолодало до -41
Утром 29 января в Баунтовском районе Бурятии пришлось отменить занятия в некоторых местных школах. Причина тому – низкая температура воздуха. По данным на 06:00, в селе Багдарин и посёлке Маловский похолодало до -41. Там не пойдут на занятия 1-8 классы, которые учатся в первую и вторую смену.
Учеников 1-11 классов Витимской СОШ в Романовке перевели на дистант. Об этом сообщает «Баунт-инфо.24/7».
Воцарившиеся в Бурятии морозы в ближайшее время сохранятся
. В эти дни в республике ожидается под -30 градусов, а в некоторых районах ночью и вовсе похолодает до -42. Такой прогноз дали ранее в Бурятском гидрометцентре.
Там похолодало до -41
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