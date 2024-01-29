Мэрия Улан-Удэ не стала отменять занятия в школах из-за мороза

В городе «всего» минус 30

Для учеников первой смены школ города Улан-Удэ занятия не отменяются, подчеркнул в утреннем сообщении комитет по образованию столичной мэрии. По данным Бурятского гидрометцентра, в 7 утра в городе было 30 градусов ниже нуля.

Младшие же школьники не идут на занятия, если за окном -33 градуса.