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Мэрия Улан-Удэ не стала отменять занятия в школах из-за мороза

Мэрия Улан-Удэ не стала отменять занятия в школах из-за мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

В городе «всего» минус 30

Для учеников первой смены школ города Улан-Удэ занятия не отменяются, подчеркнул в утреннем сообщении комитет по образованию столичной мэрии. По данным Бурятского гидрометцентра, в 7 утра в городе было 30 градусов ниже нуля.

Младшие же школьники не идут на занятия, если за окном -33 градуса.

Впрочем, напомнили чиновники, «родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удалённости школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя».

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии последний раз отменяли занятия в школах ещё в 2023 году – 20 декабря. В середине месяца из-за морозов некоторые школы переводили на дистанционное обучение.
морозы погода. школьники ученики учёба

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