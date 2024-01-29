Осадки обойдут республику стороной
В понедельник, 29 января, в Бурятии по-прежнему будет очень морозно. Днём по республике – от -20 до -25, на севере – от -25 до -30 и лишь по югу и Прибайкалью – от 12 до -18. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с с порывами до 12 м/с.
В Улан-Удэ снега не ожидается. В дневное время в столице похолодает до -20, -22 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.
До -30 похолодает в Бурятии
Общество, Фото:
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