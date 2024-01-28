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Вокруг села в Бурятии кружат волки

Вокруг села в Бурятии кружат волки
Общество,  Фото:Pixabay.com
Их приманивают туда блудные коровы и свиньи

На этой неделе жители бичурского села Нижний Мангиртуй забили тревогу. Они поинтересовались, почему работы по освещению населённого пункта приостановили. Дело в том, что люди боятся не разглядеть в темноте серых хищников.

- На звонки никто не отвечает. У нас волки вокруг села ходят, – пожаловались тогда сельчане.

Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела райадминистрации Алексей Брызгалов отметил, что электрификация в Нижнем Мангиртуе продолжается. 

Ситуацию прокомментировали и в правительстве РБ. Там отметили, что сотрудники Бурприроднадзора совместно с охотхозяйствами регулярно проводят государственный и производственный охотничий контроль. Специалисты недавно обследовали окрестности Нижнего Мангиртуя.

- На постоянной основе также ведётся государственный мониторинг охотничьих животных. По его результатам установлено наличие трёх волков, – рассказали в правительстве

Зверей пообещали отстрелить. Охотникам выдали три соответствующих разрешения.

Позже в группе «Бичура-инфо.24/7» сообщили, что скот в селе постоянно пасётся без присмотра. А это приманивает хищников.
 
- Пастухов нет. Зимой свиньи, козы и коровы находятся на улицах без присмотра. Поэтому волки будут рядом, – отмечает «Бичура-инфо.24/7».

Всего за несколько месяцев – с августа по январь – в этом районе пришлось добыть 17 волков.
 
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