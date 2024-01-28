Вокруг села в Бурятии кружат волки

Позже в группе «Бичура-инфо.24/7» сообщили, что скот в селе постоянно пасётся без присмотра. А это приманивает хищников.

- Пастухов нет. Зимой свиньи, козы и коровы находятся на улицах без присмотра. Поэтому волки будут рядом, – отмечает «Бичура-инфо.24/7».Всего за несколько месяцев – с августа по январь – в этом районе пришлось добыть 17 волков.