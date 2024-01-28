Жители посёлка в Бурятии остались без тепла в 30-градусные морозы



Накануне в кабанском посёлке Каменск исчезло отопление. Без него остались жильцы дома № 82 на улице Рабочая. «Сказали, что неисправен насос. На улице – минус 30, у нас маленькие дети, – сообщили местные в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Информацию об этом передали в управляющую компанию, обслуживающую МКД. Там пояснили, что циркуляционный насос из строя. Изначально заменить его планировали в понедельник, 29 января, но в итоге всё решили сделать в тот же день.



Новый насос установили и пообещали вернуть благо цивилизации в течение двух часов. Вскоре батареи в доме потеплели.