В районе Бурятии подорожают детсады

В группе «Курумкан-инфо.24/7» предупредили, что скоро во всём районе повысится родительская плата за детсады. Власти сослались на недавнее постановление № 29 от 25 января («Об установлении размера родительской платы, взимаемой муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями МО «Курумканский район»). Его подписал глава муниципального образования Леонид Будаев.

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