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До -42: Сильные морозы в Бурятии задержатся

До -42: Сильные морозы в Бурятии задержатся
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики ещё придётся помёрзнуть

Воцарившиеся в Бурятии морозы в ближайшее время сохранятся. В эти дни в республике ожидается под -30 градусов, а в некоторых районах ночью и вовсе похолодает до -42. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.

Так, днём 28 января синоптики обещают от -15 до -20, по крайнему северу – от -21 до -26 и лишь местами – от -5 до -10. Возможен слабый снег. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В понедельник, 29 января, по Бурятии переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра будет колебаться от -29 до -34, местами – от -37 до -42, а по Прибайкалью – от -23 до -28. В дневное время – от -18 до -23, кое-где – от -12- до 17, в северных районах – от -24 до -29. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
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