28 января

27 января

26 января

Популярное

Известный экоактивист объяснил, почему дворы в Улан-Удэ обрастают строительным мусором

Известный экоактивист объяснил, почему дворы в Улан-Удэ обрастают строительным мусором
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Он раскрыл, кто виноват в этом на самом деле

Известный экоактивист и общественник из Бурятии Чингис Болотов пояснил, почему во дворах некоторых новостроек в Улан-Удэ образуются свалки из строительных материалов. Фото с ними всё чаще появляются в местных соцсетях и telegram-каналах. «Кажется, что в этом однозначно виноват региональный оператор по вывозу мусора – «Экоальянс». Но если разобраться, он занимается только твёрдыми коммунальными отходами, за которые мы платим ежемесячно», – написал Чингис на своей странице во «ВКонтакте».

Строительный же мусор к таковым не относится.

- Его должны вывозить сами строители / ремонтники, а точнее – собственник, который заказал строительные работы на своей жилплощади, – отметил общественник. – Кирпичи, половые доски, старые окна и карнизы, унитазы, ванны, двери, куски бетона и штукатурки, утеплитель, гипсокартон и другой отработанный строительный материал – самый распространённый мусор, который мы встречаем в лесу в пригородах и возле рек. И он остаётся после ремонта.

По словам Болотова, вывоз таких отходов обходится примерно в 4-5 тысяч рублей.

В ноябре в автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие», которую возглавляет Чингис, подвели итоги волонтёрского сезона, продолжавшегося семь месяцев – с апреля по октябрь. За это время они очистили от мусора 24 места, собрав там более 1900 мешков. Каждый – объёмом от 180 до 240 литров.

Экоактивисты наводили чистоту в основном на берегах водоёмов – рек Уда, Селенга, Баргузин и Турка, Байкала и Гусиного озера.

- Кроме того, мы благоустроили территории – установили там аутентичные стенды с историей этих мест и правилами поведения на природе, – рассказал ранее руководитель АНО «Событие».

В Горячинске и на набережной Улан-Удэ появились необычные арт-объекты, а около Гусиного озера в Селенгинском районе – смотровая площадка.

- В 2023 году нам удалось вовлечь в уборку 1200 человек, а за всё время существования проекта – более 3000, – добавил Чингис Болотов. – Участие в экоакциях – один самых лучших методов «зелёной» пропаганды. Человек лучше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия.

мусор экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о непростой ситуации с экологией
В Бурятии рассказали о непростой ситуации с экологией
Общество, 28.01.2024

Вся надежда теперь на Путина и нацпроекты

В Бурятии жители пригородного села ударились в панику из-за ОРВИ в школе
В Бурятии жители пригородного села ударились в панику из-за ОРВИ в школе
Общество, 28.01.2024
Родители, у которых нет сил лечить детей, потребовали отправить их на карантин
В Улан-Удэ продолжают открыто торговать полузапрещёнными вейпами
В Улан-Удэ продолжают открыто торговать полузапрещёнными вейпами
Общество, 28.01.2024
Одному из нарушителей теперь грозит внушительный штраф
Минимум 20 сантиметров: Жителям Бурятии усложнили вылов омуля на Байкале
Минимум 20 сантиметров: Жителям Бурятии усложнили вылов омуля на Байкале
Общество, 28.01.2024
Мелких рыбин придётся выпускать обратно в озеро
В Улан-Удэ водитель такси спас человека с эпилепсией
В Улан-Удэ водитель такси спас человека с эпилепсией
Общество, 28.01.2024
Мужчине стало плохо прямо в машине
В Бурятии любитель пьяных покатушек сжёг свой мопед
В Бурятии любитель пьяных покатушек сжёг свой мопед
Общество, 28.01.2024
Попавшегося на нетрезвой езде мужчину отправили на принудительные работы
В Бурятии лисичка с бешенством прибежала прямо к сторожке
В Бурятии лисичка с бешенством прибежала прямо к сторожке
Общество, 28.01.2024
Место, где она появилась, продезинфицировали 
В Бурятии сегодня будет тепло
В Бурятии сегодня будет тепло
Общество, 28.01.2024
В Улан-Удэ днём -15,-17
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2024
Общество, 27.01.2024
Ёлки, горки, огоньки, драконы
В Бурятии впервые прошёл съезд лидеров ТОС
В Бурятии впервые прошёл съезд лидеров ТОС
Общество, 27.01.2024
Принята резолюция о расширении поддержки территориальных общественных самоуправлений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^