Известный экоактивист объяснил, почему дворы в Улан-Удэ обрастают строительным мусором

Он раскрыл, кто виноват в этом на самом деле
Известный экоактивист и общественник из Бурятии Чингис Болотов пояснил, почему во дворах некоторых новостроек в Улан-Удэ образуются свалки из строительных материалов. Фото с ними всё чаще появляются в местных соцсетях и telegram-каналах. «Кажется, что в этом однозначно виноват региональный оператор по вывозу мусора – «Экоальянс». Но если разобраться, он занимается только твёрдыми коммунальными отходами, за которые мы платим ежемесячно», – написал Чингис на своей странице во «ВКонтакте».
Строительный же мусор к таковым не относится.
- Его должны вывозить сами строители / ремонтники, а точнее – собственник, который заказал строительные работы на своей жилплощади, – отметил общественник. – Кирпичи, половые доски, старые окна и карнизы, унитазы, ванны, двери, куски бетона и штукатурки, утеплитель, гипсокартон и другой отработанный строительный материал – самый распространённый мусор, который мы встречаем в лесу в пригородах и возле рек. И он остаётся после ремонта.
По словам Болотова, вывоз таких отходов обходится примерно в 4-5 тысяч рублей.
В ноябре в автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие», которую возглавляет Чингис, подвели итоги волонтёрского сезона, продолжавшегося семь месяцев – с апреля по октябрь. За это время они очистили от мусора 24 места, собрав там более 1900 мешков. Каждый – объёмом от 180 до 240 литров.
Экоактивисты наводили чистоту в основном на берегах водоёмов – рек Уда, Селенга, Баргузин и Турка, Байкала и Гусиного озера.
- Кроме того, мы благоустроили территории – установили там аутентичные стенды с историей этих мест и правилами поведения на природе, – рассказал ранее руководитель АНО «Событие».
В Горячинске и на набережной Улан-Удэ появились необычные арт-объекты, а около Гусиного озера в Селенгинском районе – смотровая площадка.
- В 2023 году нам удалось вовлечь в уборку 1200 человек, а за всё время существования проекта – более 3000, – добавил Чингис Болотов. – Участие в экоакциях – один самых лучших методов «зелёной» пропаганды. Человек лучше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия.
Известный экоактивист объяснил, почему дворы в Улан-Удэ обрастают строительным мусором
Общество, Фото:
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