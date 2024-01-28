С карты Бурятии навсегда сотрут ещё один посёлок



Следом за посёлками Святой Нос и Ушканьи острова в Баргузинском районе и Давша – в Северо-Байкальском с карты Бурятии в ближайшее время исчезнет ещё один. Это Загустай в Селенгинском.



В повестку очередной сессии Народного Хурала, назначенной на 29 февраля, внесли вопрос об упразднении населённого пункта и его объединении с Гусиноозёрском. Докладчиком по нему выступит председатель райсовета депутатов Александр Балдаков.



В профильном комитете НХ по госустройству предварительно одобрили слияние посёлка с райцентром, поддержав соответствующий проект постановления. На заседании комитета Балдаков рассказал, что Загустай уже фактически является частью Гусиноозёрска. У них общая инженерная, транспорта и социальная инфраструктура.



В пояснительной записке к законопроекту уточняется: за счёт местного бюджета в населённом пункте ремонтируют и обслуживают скважины, собираются строить дорогу и запустить маршрутный автобус.



В августе там насчитывалось 89 человек, и 80% – это пенсионеры. Какая-то часть населения трудится на Гусиноозёрской дистанции пути ВСЖД, а большинство – в районном центре. В Загустае 19 частных и 29 домов блокированной застройки общей площадью в 3120 квадратных метров.





Помимо одноимённой станции с прикомандированными сотрудниками, открывшейся в 1940 году, других предприятий на территории нет. Коммунальное хозяйство, социально-культурные учреждения и торговые объекты тоже отсутствуют.



Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инфраструктура стала единой.



- Официальное присоединение Загустая к Гусиноозёрску обеспечит взаимодействие с ним и перспективу дальнейшего развития, а также упростит порядок и процедуру финансирования инфраструктуры, – отмечают инициаторы упразднения.



Кроме того, в октябре 2019-го в посёлке состоялись публичные слушания, и местные жители ещё тогда одобрили объединение Загустая с райцентром. Первый утратит свой статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов Бурятии. Это не повлечёт кадровые изменения в администрации Гусиноозёрска и её структурных подразделениях и, следовательно, дополнительные расходы. Так что окончательное решение теперь – за депутатами Народного Хурала.



