Вся надежда теперь на Путина и нацпроекты

Глава Минприроды РБ и в прошлом – видный эколог-общественник Наталья Тумуреева – накануне поделилась во «ВКонтакте» своими размышлениями о ситуации с окружающей средой в республике. Дела в этом плане в регионе, видимо, так себе.

- В экологическом плане Бурятия, как и многие регионы, сталкивается с рядом проблем и вызовов. Ключевые для республики – загрязнение атмосферного воздуха, несанкционированные свалки, защита населения от наводнений, от загрязнённых стоков, – написала Тумуреева. – Однако благодаря национальной проекту «Экология» в Бурятии реализуются федеральные проекты «Чистая страна», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов». Готовимся к реализации федерального проекта «Чистый воздух» при поддержке президента РФ Владимира Путина».

По словам министра, 26 января в рамках Дня экологии на международной выставке-форуме «Россия» (возрастное ограничение – 6+) в Москве подписали соглашение о реализации федерального проекта «Чистый воздух». Он позволит значительно улучшить экологическую обстановку в регионе, в частности, в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и посёлке Селенгинск.

- Также одной из важнейших задач является сохранение нашего природного наследия – Байкала, самого красивого и лучшего озера на планете, – считает Тумуреева. – Для его сохранения идёт реконструкция очистных в Улан-Удэ и Северобайкальске, построены сооружения в Выдрино, проведена реконструкция дамб в Улан-Удэ, ликвидировано 10 свалок в Кабанском районе, на берегу озера.

Глава ведомства отметила, что важный вклад вносят волонтёры.

- Одним из значимых мероприятий стало проведение экологической акции «Вода России» (возрастное ограничение –0+), в ходе которой на берегу собрали 199 мешков мусора. Эта акция также является мероприятием федерального проекта «Экология» и была создана по инициативе Владимира Путина, – подчеркнула Тумуреева.

Необходимость баланса между экономическим развитием и сохранением экологии представляет собой важное задание для обеспечения устойчивого будущего Бурятии, добавила министр.

- Президент России своими решительными действиями продолжает укреплять стабильность в стране. Его стратегический подход к развитию экономики и поддержке экологических программ являются ключевыми факторами в развитии Бурятии, – заключила руководитель Минприроды.