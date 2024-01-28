Минимум 20 сантиметров: Жителям Бурятии усложнили вылов омуля на Байкале

Мелких рыбин придётся выпускать обратно в озеро



Жители Кабанского района поинтересовались, когда они смогут ловить омуль на Байкале на удочку. Исполняющий обязанности главного государственного инспектора Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля надзора и рыбоохраны Константин Ванчис напомнил, что зимнюю рыбалку разрешат с февраля – до распаления льда.



При этом есть определённая норма на человека – не более пять килограммов в сутки. Перевозить можно максимум 10 кг. Ещё одно условие – крючков на рыболовной снасти должно быть не более десяти.



А ещё удить допускается только рыбин определённого размера – минимум 20 сантиметров. Остальных придётся выпускать в озеро живыми, причём «с наименьшими повреждениями».



Рыбакам, судя по всему, придётся измерять свой улов. Как они должны делать это – с помощью линейки или на глазок – не уточняется.



В Кабанском районе для рыбалки отвели участок Балдакова – Харауз в восьми точках с определёнными координатами.



- Границы участка ограничены точками 1-8 с последовательным соединением по прямой. Точки 1 и 8 соединяются между собой вдоль берега по урезу воды, – отмечает «Кабанск-инфо.24/7».



Обо всех нарушениях местных жителей попросили сообщать в Байкало-Селенгинский межрайонный отдел контроля надзора и рыбоохраны либо на телефон доверия Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. Там же предлагают уточнять любую интересующую информацию.