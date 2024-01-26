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Жителям района Бурятии пообещали запустить автобус в Топку

Жителям района Бурятии пообещали запустить автобус в Топку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это произойдёт уже в конце февраля

Жители Бичурского района поинтересовались, когда в село Топка начнут ходить автобусы. В муниципальное образование поступил новенький транспорт, но, по словам сельчан, ничего так и не сдвинулось с места.
 
- По этому маршруту находятся сёла Старые Ключи, Окино-Ключи, Хаян, Киреть и у всех жителей – проблема уехать. Сказали, что с водителем и гаражом вопрос решён. Тогда в чём проблема? – вопрошают люди в группе «Бичура-инфо.24/7».

В комитете по развитию инфраструктуры райадминистрации сообщили, что автобусы уже зарегистрировали в ГИБДД и сейчас ведётся работа по оформлению документов на маршруты. Тот, что будет курсировать из Бичуры в Топку и обратно, ориентировочно выйдет на линию в конце февраля.
автобус общественный транспорт

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