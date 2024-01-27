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Улан-удэнцы рассказали, что их больше всего раздражает в начальстве

Улан-удэнцы рассказали, что их больше всего раздражает в начальстве
Общество,  Фото:pixabay.com
Почти половина горожан оказалась лояльны к своему руководству

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что работающих жителей бурятской столицы сильнее всего раздражает в непосредственном руководстве. Почти половину – 47% – как выяснилось, ничего.

А вот 7% опрошенных недовольны некомпетентностью начальства, 5% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к подчинённым, 3% – грубость и невоспитанность. По 2% оказались нетерпимы к мягкости, глупости, жадности, непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать. Столько же возмущает неспособность шефа решить вопросы, связанные с оплатой труда сотрудников.

Ничего не раздражает в работниках лишь 10% руководителей. Других «добивает» безответственность подчинённых (17%), равнодушное отношение к своим обязанностям (11%), лень и неисполнительность (по 8%), склонность ко лжи (6%) и безынициативность (4%).

работа

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