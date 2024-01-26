В Улан-Удэ на остановке «Советская» установят светофор

А на трамвайной остановке появятся перила

В Улан-Удэ появится новый светофор на остановке общественного транспорта по улице Коммунистическая. Об этом сообщает комитет по строительству мэрии Улан-Удэ.

«Это необходимо для упорядочения движения автомобильного транспорта и для обеспечения безопасности дорожного движения в районе остановки общественного транспорта «Советская», - сказано в сообщении.

Со сторону улицы Профсоюзной обустроят трамвайную остановку с посадочной площадкой и перилами. Мэрия расширит и обустроит остановку автобусов со сторону торгового центра «Сибирь». Также обещают перенести остановку для маршруток и автобусов со стороны Профсоюзной вместе с киоском «Новости». В какое место, не сообщается. Но по логике - по ходу движения в сторону улицы Ербанова.

Пешеходный переход через Коммунистическую, судя по схеме, оборудуют «лежачим светофором», вмонтированным в бордюр.

Кроме этого, на этом участке расширят проезжую часть, а для маломобильных групп населения появятся удобные съезды, в том числе на пешеходный переход.

В настоящий момент готовятся все необходимые документы для проведения торгов. Работы планируется завершить до конца 2024 года.