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Улан-удэнцев обсчитали на 17 с лишним миллионов за коммунальные услуги

Улан-удэнцев обсчитали на 17 с лишним миллионов за коммунальные услуги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Больше всего при этом «постарались» теплоэнергетики

В ушедшем 2023 году жителям бурятской столицы после перерасчёта за коммунальные услуги вернули более 17 миллионов рублей. Половину этой суммы – 8 с лишним миллионов – они переплатили за отопление. Ошибку допустили при так называемой ежегодной корректировке по общедомовому счётчику.

Почти 4 миллиона рублей улан-удэнцы получили за некачественные услуги, ещё более трёх – за неверное начисление платы за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН), почти два – за отопление, горячее и холодное водоснабжение и свыше 300 тысяч – на некорректные расчёты на содержание общего имущества и неправомерное предоставление услуги, пояснили в комитете городского хозяйства.

- В 2023-ем в управление муниципальной жилинспекции от горожан поступило 2910 обращений. Каждый год их число растёт – в 2022-ом было 1969. В прошлом году провели 1731 проверку, в том числе – о достоверности сведений и выявили 1056 нарушений. К ответственным лицам применили меры административного воздействия, – отметил председатель КГХ Сергей Гашев.

Подать обращение в муниципальную жилинспекцию предлагают через сайт «ГИС ЖКХ», на Госуслугах (платформа обратной связи) либо через официальный сайт мэрии. Кроме того, можно отправить заявление по почте или прийти лично в комитет на улицу Бабушкина, 25 (кабинет 214).


ЖКХ коммунальные услуги

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