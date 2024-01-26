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В нацпарке в Бурятии призвали не перекармливать ручных птиц

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в Тункинском национальном парке обитает более 300 видов птиц

В национальном парке «Тункинский» рассказали, какие виды животных на сегодня обитают на их территориях.

Зарегистрировано 63 вида млекопитающих: типичные виды - ушан Огнева, обыкновенная белка, ондатра, заяц-беляк, бурый медведь, обыкновенная лисица, волк, соболь, росомаха, колонок, горностай, ласка, рысь, кабан, сибирская кабарга, сибирская косуля, благородный олень, лось.

А также 339 видов птиц. Четыре вида пресмыкающихся: живородящая ящерица, обыкновенный щитомордник, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка. Три вида земноводных: сибирский углозуб, сибирская лягушка, остромордая лягушка. 18 видов рыб: самыми распространёнными видами являются хариус, карась, елец, сорога.

Интересно, что в списке животных национального парка встречаются виды, не характерные для территории. К примеру, среди птиц это колпица, белая цапля, дрофа, кумай, мандаринка, кеклик, фазан; среди млекопитающих — заяц-толай; земноводные — монгольская жаба.

В Тункинском национальном парке имеется единственная колония серой цапли, которая не отмечается на ближайшие 200-300 км.

Также на территории нацпарка обитает снежный барс, его ещё называют снежным леопардом или ирбисом.

- Название ирбис произошло от тюркского «ирбиз» и означает «снежная кошка» — ещё в XVII веке его позаимствовали русские купцы. По мнению учёных палеогенетиков, это животное относится к древнему виду, который появился на планете Земля почти 1,5 миллиона лет назад. Бурятское название этого вида — «эрбэд сохор». Международный день снежного барса отмечают 23 октября, - отметили в нацпарке.

На экологических тропах «Тропа здоровья» и «Пик Любви» птиц можно покормить прямо с ладони. Лучше всего птицы поедают семена подсолнечника и кедровые орешки. Но нужно помнить, что корм должен быть свежим, несолёным и не жареным, перекармливать птиц нельзя.

птицы национальный парк

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