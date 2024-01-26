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Улан-удэнка безуспешно пыталась обжаловать штраф за превышение скорости

Улан-удэнка безуспешно пыталась обжаловать штраф за превышение скорости
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она дошла до Верховного суда республики

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на одну тысячу рублей за превышение скоростного режима на автодороге. Нарушение зафиксировала дорожная камера. Однако женщина не согласилась с вынесенным решением и попыталась обжаловать постановление.

По её словам, у неё нет водительских прав, а автомобиль находится в пользовании других людей, которые включены в страховой полис ОСАГО. Но добиться отмены наказания она не смогла.

- Судья Кабанского районного суда, проверив доводы жалобы, пришёл к выводу, что достаточных доказательств в подтверждение доводов о нахождении автомобиля в момент фиксации административного правонарушения в автоматическом режиме во владении и пользовании иного лица не представлено. То обстоятельство, что собственник автомобиля не включена в договор ОСАГО в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством, само по себе не свидетельствует о том, что она не управляла автомобилем в момент фиксации административного правонарушения, поскольку она привлекается к административной ответственности как собственник автомобиля, - пояснили в пресс-службе Кабанского районного суда.

Кроме того, суд не стал исключать возможность того, что женщина сама находилась за рулём, а довод об отсутствии водительских прав посчитали несостоятельными.

- При таких обстоятельствах суд не нашёл оснований для отмены постановления о привлечении к административной ответственности. Постановление оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Горожанка дошла до Верховного суда Бурятии, но и здесь решение судьи Кабанского районного суда оставили без изменения.
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