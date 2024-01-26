В Улан-Удэ меняется расписание автобуса №24

В столице Бурятии на маршруте №24 с 27 января будет действовать новое расписание в выходные дни. С 29 января на маршруте также меняется расписание в будние дни.Изменения сделаны в целях улучшения транспортного обслуживания населения. Новое расписание маршрута №24 создано по обращению местных жителей и сотрудников близлежащих предприятий.Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, актуальный график показан на карточках: