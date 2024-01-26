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В Бурятии сельчан возмутил запрет на домашнюю еду в школе

В Бурятии сельчан возмутил запрет на домашнюю еду в школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мухоршибирцы заявили, что приносить её туда запрещает директор СОШ

Жители Мухоршибирского района недовольны качеством блюд в столовой местной СОШ. Родители одного из учеников заявили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что от школьных обедов у ребёнка «кишечник постоянно расстраивается». А приносить что-то из дома директор якобы не позволяет.

- Многие дети приносят еду с собой, а им запрещают. Можно ли это делать, если такая реакция организма? – поинтересовались сельчане.

По этому вопросу им посоветовали проконсультироваться в республиканском управлении Роспотребнадзора. И пояснили: согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) питание в детских коллективах должны организовывать в соответствии с назначениями лечащего врача, представленными родителями (или законными представителями ребёнка). А как такового табу на домашнюю еду в учебных заведениях нет.

- В организации, осуществляющей питание детей, которые нуждаются в лечебном и диетическом питании, допускается употребление готовых домашних блюд в обеденном зале или специально отведённых помещениях со столами, стульями и холодильником, а также микроволновыми печами для разогрева еды и условиями для мытья рук, – отмечает «Мухоршибирь-инфо.24/7».

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