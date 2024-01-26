Улан-Удэ заполонила незаконная реклама



В столице Бурятии продолжается упорная борьба с несанкционированной рекламой. Сотрудники городского комбината по благоустройству каждый день срывают листовки с ней дорожных знаков, ограждений и остановочных павильонов. Некоторые из них снимаются легко, но коммунальщикам, как правило, приходится потрудиться, чтобы восстановить прежний вид объектов.



Всё это фиксируют на камеру и направляют в управление административного контроля КГХ.



- Нарушители, незаконно расклеивающие рекламу на элементах благоустройства, обязаны возместить затраты, понесённые при приведении объектов в порядок, – отметил директор комбината Игорь Мункуев.



Если кто-то откажется сделать это добровольно, деньги взыщут через суд. Один из них сейчас как раз рассматривает подобный случай.



В КБУ напомнили: согласно статье 30 республиканского закона «Об административных правонарушениях», за незаконное размещение объявлений, плакатов, вывесок и другой печатной продукции грозят штрафы. Их размер колеблется от 4 до 5 тысяч рублей для физических и от 40 до 60 тысяч – для юридических лиц.

