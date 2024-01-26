В Улан-Удэ на ночь перекроют дорогу

На Шаляпина проведут земляные работы



С 26 января по 15 февраля в Улан-Удэ будут проводиться земляные работы. Об этом рассказали в «ТГК-14».



В связи с работами, с 22:00 26 января до 6:00 27 января будет перекрыта дорога на улице Шаляпина, 2, сообщили в администрации Железнодорожного района.







