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В Улан-Удэ нашли оригинальный способ борьбы с автохамами

В Улан-Удэ нашли оригинальный способ борьбы с автохамами
Общество,  Фото:Аноним 03

Но других «водителей жалко»

В паблике «Аноним 03» опубликовали фотографии довольно оригинального способа, которым борются с нерадивыми автовладельцами. С теми, кто паркуются у ворот, закрывая проезд и выезд из дворов. Снимки сделаны в центре Улан-Удэ на улице Коммунистическая. На тротуаре поставили пустую бочку – она не даётся машинам припарковаться.

«Оригинально. Когда простое объявление, табличка на воротах "Проезд не занимать" не доходят до мозгов тех *******, которые оставляют свои «ласточки» перед этими самыми воротами, - сказано в сообщении. - Но водителей, которым надо во двор или, наоборот, выехать на улицу, жалко: эту дуру-бочку (хоть она и пустая!) надо отодвигать каждый раз! Что делать, если некоторые сограждане тупые *******».


Пользователи прокомментировали такой необычный подход:

«У каждого есть свои причуды».

«Гениально!».

«Отличная мусорка».

И дали свои советы:

«Бочку пристёгивать надо, а то стащат».

«И ещё надо обмотать бочку электропроводами с током… При малейшем прикосновении удар током произойдёт!»

автомобили парковка приколы

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