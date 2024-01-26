В столице Бурятии заменят лифты 25-летней давности

За год их обновят в четырёх многоэтажках
В Бурятии стартовала реализация краткосрочного плана капитального ремонта на 2024 год. В планах – заменить девять лифтов в четырёх многоквартирных домах в Улан-Удэ.
Фонд капремонта уже заключил контракты на проведение работ в трёх домах с 7 лифтами в Октябрьском районе, а ещё по одному – в микрорайоне Зелёный – сейчас ведутся торги.
Обойдётся это в 16 с лишним миллионов рублей. Многоэтажки ввели в эксплуатацию в 90-х и устройства там работали исправно более 25 лет – именно такой срок службы принят для оборудования в техническом регламенте.
Новые лифты заметно отличаются от старых – у них современный дизайн, яркое освещение и удобный интерфейс. А ещё они бесшумные и антивандальные, добавили в фонде
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