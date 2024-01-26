В столице Бурятии заменят лифты 25-летней давности



Фонд капремонта уже заключил контракты на проведение работ в трёх домах с 7 лифтами в Октябрьском районе, а ещё по одному – в микрорайоне Зелёный – сейчас ведутся торги.



Обойдётся это в 16 с лишним миллионов рублей. Многоэтажки ввели в эксплуатацию в 90-х и устройства там работали исправно более 25 лет – именно такой срок службы принят для оборудования в техническом регламенте.



Новые лифты заметно отличаются от старых – у них современный дизайн, яркое освещение и удобный интерфейс. А ещё они бесшумные и антивандальные, добавили в фонде



В Бурятии стартовала реализация краткосрочного плана капитального ремонта на 2024 год. В планах – заменить девять лифтов в четырёх многоквартирных домах в Улан-Удэ.