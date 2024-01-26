В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе





Жители прибайкальского села Турунтаево пожаловались на незакрывающиеся двери в туалетах местной средней школы № 1. Люди поинтересовались, в чём причина.



- Для многих это реальная проблема. В гимназии (Турунтаевская районная гимназия – прим.) все двери со шпингалетами. Ребёнок может спокойно посетить туалет, не думая, что кто-нибудь зайдёт. А здесь в чём проблема? Может, куда-то выше уже надо писать? В прошлом году уже поднимали вопрос, но ничего не изменилось, – заявили сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» и призвали принять меры.



Директор Турунтаевской СОШ № 1 Лариса Карбаинова сообщила: жалоб от самих учеников по этому поводу не поступало.



- Туалетные комнаты состоят из двух помещений – это умывальная и сам туалет. На втором и третьем этажах санузлы закрываются, умывальные – только снаружи. На первом из соображений безопасности для учащихся начальной школы они не запираются, – подчеркнула руководитель учебного заведения.

