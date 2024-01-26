26 января

25 января

Популярное

В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе

В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Двери там не закрываются «из соображений безопасности»

Жители прибайкальского села Турунтаево пожаловались на незакрывающиеся двери в туалетах местной средней школы № 1. Люди поинтересовались, в чём причина.

- Для многих это реальная проблема. В гимназии (Турунтаевская районная гимназия – прим.) все двери со шпингалетами. Ребёнок может спокойно посетить туалет, не думая, что кто-нибудь зайдёт. А здесь в чём проблема? Может, куда-то выше уже надо писать? В прошлом году уже поднимали вопрос, но ничего не изменилось, – заявили сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» и призвали принять меры.

Директор Турунтаевской СОШ № 1 Лариса Карбаинова сообщила: жалоб от самих учеников по этому поводу не поступало.

- Туалетные комнаты состоят из двух помещений – это умывальная и сам туалет. На втором и третьем этажах санузлы закрываются, умывальные – только снаружи. На первом из соображений безопасности для учащихся начальной школы они не запираются, – подчеркнула руководитель учебного заведения.
туалеты школьники дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя
В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя
Общество, 26.01.2024
Однако выдворять из России его не стали
В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе
В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе
Общество, 26.01.2024
Двери там не закрываются «из соображений безопасности»
В столице Бурятии заменят лифты 25-летней давности
В столице Бурятии заменят лифты 25-летней давности
Общество, 26.01.2024
За год их обновят в четырёх многоэтажках
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
Общество, 26.01.2024
В суде также приводили о том, что машина супругам уже не принадлежит
В Улан-Удэ на ночь перекроют дорогу
В Улан-Удэ на ночь перекроют дорогу
Общество, 26.01.2024
На Шаляпина проведут земляные работы
В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог
В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог
Общество, 26.01.2024
Ещё около 30 км обновлено путём устройства защитных слоёв
В Бурятии торжественно откроют Год семьи
В Бурятии торжественно откроют Год семьи
Общество, 26.01.2024
В мероприятии примут семьи со всей республики
В Улан-Удэ хозяева дома со сгоревшими животными настаивают на версии о поджоге
В Улан-Удэ хозяева дома со сгоревшими животными настаивают на версии о поджоге
Общество, 26.01.2024
Они уверены, что пожар начался вовсе не из-за проводки
В Бурятии проведут молебны, посвящённые Сагаалгану
В Бурятии проведут молебны, посвящённые Сагаалгану
Общество, 26.01.2024
В этом году лунный Новый год отметят 10 февраля
Чита примет второй этап Российской выставки племенных овец и коз
Чита примет второй этап Российской выставки племенных овец и коз
Общество, 26.01.2024
Хозяйства Забайкалья готовят лучших животных для предстоящей выставки
В Бурятии сегодня без осадков
В Бурятии сегодня без осадков
Общество, 26.01.2024
В Улан-Удэ до -18 градусов
В Бурятии выберут лучших мастеров художественного слова
В Бурятии выберут лучших мастеров художественного слова
Общество, 25.01.2024
Их награждение состоится на республиканском «Сагаалгане»
В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу
В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу
Общество, 25.01.2024
В онлайн-конкурсе могут принять участие дети до 16 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^