Поездка состоится в конце месяца
Бурятские таможенники исполнили желание семилетнего Захара из Улан-Удэ. Они подарили ему путешествие в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза, о которой он мечтал. Поездка состоится в конце января.
Таможенники приобрели для Захара и его мамы авиа и железнодорожные билеты и тур в резиденцию с проживанием и питанием.
По словам мамы Захара, это стало для них неожиданностью и большим сюрпризом и заставило вновь поверить в чудеса, которые случаются и что, благодаря этой акции они смогут побывать в настоящей сказке.
Участие в акции стало в Бурятской таможне доброй традицией. В прошлом году бурятские таможенники, сняв карточки желаний с интерактивной ёлки, исполнили новогоднюю мечту двух девочек. Ими стали восьмилетняя Настя из города Донецка, которая мечтала о мягкой лошадке и 13-летняя Варя, воспитанница детского дома – интерната для детей инвалидов «Журавушка» г. Улан-Удэ, ей был подарили планшет.
Бурятская таможня подарила юному улан-удэнцу поездку к Деду Морозу
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