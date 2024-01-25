25 января

24 января

Популярное

Бурятская таможня подарила юному улан-удэнцу поездку к Деду Морозу

Бурятская таможня подарила юному улан-удэнцу поездку к Деду Морозу
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Поездка состоится в конце месяца

Бурятские таможенники исполнили желание семилетнего Захара из Улан-Удэ. Они подарили ему путешествие в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза, о которой он мечтал. Поездка состоится в конце января.

Таможенники приобрели для Захара и его мамы авиа и железнодорожные билеты и тур в резиденцию с проживанием и питанием.

По словам мамы Захара, это стало для них неожиданностью и большим сюрпризом и заставило вновь поверить в чудеса, которые случаются и что, благодаря этой акции они смогут побывать в настоящей сказке.

Участие в акции стало в Бурятской таможне доброй традицией. В прошлом году бурятские таможенники, сняв карточки желаний с интерактивной ёлки, исполнили новогоднюю мечту двух девочек. Ими стали восьмилетняя Настя из города Донецка, которая мечтала о мягкой лошадке и 13-летняя Варя, воспитанница детского дома – интерната для детей инвалидов «Журавушка» г. Улан-Удэ, ей был подарили планшет.
Таможня Новый год дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали юным журналистам о своей работе
В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали юным журналистам о своей работе
Общество, 25.01.2024
Дети с интересом слушали сотрудников пресс-службы
Бурятская таможня рассказала о рекорде
Бурятская таможня рассказала о рекорде
Общество, 25.01.2024
Руководство таможни подвело итоги работы 2023 года
Массовая проверка водителей пройдёт в Улан-Удэ
Массовая проверка водителей пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 25.01.2024
Дополнительные экипажи будут работать на магистральных улицах
На жительницу Бурятии повесили кредит её «двойника»
На жительницу Бурятии повесили кредит её «двойника»
Общество, 25.01.2024
Из-за этого женщина четыре с лишним года платила чужой долг
Возле села в Бурятии выследили трёх волков
Возле села в Бурятии выследили трёх волков
Общество, 25.01.2024
Серых хищников пообещали отстрелить
Улан-удэнцы рассказали, кем мечтали стать в детстве
Улан-удэнцы рассказали, кем мечтали стать в детстве
Общество, 25.01.2024
Мужчины хотели быть космонавтами, а женщины – врачами
Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Общество, 25.01.2024
Число подписчиков на его канале перевалило за 100 тысяч
В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
Общество, 25.01.2024
Только в Тункинском нацпарке живут полторы тысячи зайцев-беляков
B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов
B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов
Общество, 25.01.2024
Большинство из них учатся в ссузах
Река в посёлке Бурятии стала опасной для людей
Река в посёлке Бурятии стала опасной для людей
Общество, 25.01.2024
На ней для спасения от наледных вод пришлось пробурить траншею

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^