Массовая проверка водителей пройдёт в Улан-Удэ

Дополнительные экипажи будут работать на магистральных улицах



В пятницу, 26 января, в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.



Дополнительные экипажи ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах города.



Информацию о водителях, управляющих транспортом в нетрезвом виде, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(3012)29-29-02, 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.

