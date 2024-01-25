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Улан-удэнцы рассказали, кем мечтали стать в детстве

Улан-удэнцы рассказали, кем мечтали стать в детстве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчины хотели быть космонавтами, а женщины – врачами

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, кем желали стать в детстве жители бурятской столицы. Каждый девятый мужчина (11%), как выяснилось – космонавтом, по 10% – лётчиком, инженером и водителем, 8% – военным и 6% – полицейским.

Ещё по 4% респондентов грезили о работе врачами и директорами (кто-то – дома культуры, кто-то – автозавода). Машинистом поезда, моряком и спортсменом хотели быть по 2% улан-удэнцев, учёным – 1%. Также в списке — автомеханик, программист, археолог, актёр, учитель, художник, журналист, певец, повар и юрист.

А вот 24% представительниц прекрасного пола мечтали о профессии врача и 21% – учителя. По 6% в будущем воображали себя юристами и актрисами, по 4% – военнослужащими, стюардессами и ветеринарами, по 3% – дизайнером, певицей, балериной, полицейским или продавцом.

Среди других детских предпочтений наших землячек – археолог, архитектор, повар, художник, парикмахер, космонавт, модель, писатель, журналист и инженер.
работа профессии

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