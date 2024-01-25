Возле села в Бурятии выследили трёх волков

На днях жители бичурского села Нижний Мангиртуй забили тревогу. Они поинтересовались, почему работы по освещению населённого пункта приостановили. Люди боятся не разглядеть в темноте серых хищников.
- На звонки никто не отвечает. У нас волки вокруг села ходят, – пожаловались тогда сельчане.
Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела райадминистрации Алексей Брызгалов отметил, что электрификация в Нижнем Мангиртуе продолжается.
- Там установили шесть световых приборов. Ориентировочно к 25 января все работы завершатся, – цитировали его в группе «Бичура-инфо.24/7».
Ситуацию тем временем прокомментировали в правительстве РБ. Там отметили, что сотрудники Бурприроднадзора совместно с охотхозяйствами регулярно проводят государственный и производственный охотничий контроль. Специалисты обследовали и окрестности Нижнего Мангиртуя.
- На постоянной основе также ведётся государственный мониторинг охотничьих животных. По его результатам установлено наличие трёх волков, – рассказали в правительстве
Кроме того, в селе бесконтрольно пасётся скот, а это может приманивать санитаров леса. Зверей пообещали отстрелить. Охотникам-волчатникам выдали три разрешения на добычу волков в этой местности.