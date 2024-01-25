Открылась продажа авиабилетов в Иркутск из Нижнеангарска и Таксимо

На весну и лето

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» объявила о старте продаж билетов из областного центра Приангарья в северные города Бурятии по так называемому летнему расписанию. Оно вступит в силу в последнее воскресенье марта 2024 года.

Из Иркутска в Нижнеангарск авиакомпания до конца октября выполняет утренний рейс по пятницам. Из Иркутска в Таксимо с 11 апреля полёты запланированы по средам и воскресеньям. Обратный вылет через час после обслуживания самолётов в северных аэропортах.

«Время рейсов очень удачное, - считают в «ИрАэро». - Полёты выполняются на безотказных Ан-24 вместимостью 48 пассажиров».

Но цены на перелёты кусаются.