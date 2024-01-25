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В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев

В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Только в Тункинском нацпарке живут полторы тысячи зайцев-беляков

24 января в России отмечали День зайца-беляка. К этой дате сотрудники Тункинского национального парка рассказали, что на их территории обитает 1525 особей зайца-беляка. Таковы данные зимнего учёта 2023 года.

Вес зайца может составлять от 1,6 до 4,5 кг. Зверёк обитает вблизи угодий, где еды в достатке и зимой, и летом. Местом природного обитания являются освещённые опушки лиственных и смешанных лесов, заросли кустарников.

Беляки — сумеречные и ночные животные. Питаются они только ночью, иногда утром, когда им не хватает ночного времени. Летом особых укрытий животное себе не делает, зимой же в снегу может вырыть небольшую норку, в которой прячется днём или в непогоду. Брачный период приходится на весенне-летний период. Обычно рождается 5-7 зайчат, в редких случаях количество детёнышей бывает 10-11. За сезон может быть 2-4 выводка, в зависимости от количества еды и возраста самки.



В национальном парке «Тункинский» развеяли мифы о зайцах. Оказывается, пугливость и трусость, приписываемые зайцам в сказках, на самом деле являются выдумкой.

- Взрослый беляк — животное довольно дерзкое, и, как утверждают опытные охотники, наглое. Если его настигнуть в поле, он способен дать отпор, отбиваясь сильными задними лапами, - пояснили в нацпарке.

Своё название «хитрый» заяц-беляк получил благодаря всем известной способности менять летнюю серо-бурую шубку на зимнюю — белоснежную.

Весна для беляка очень тяжёлое время. Чтобы избавиться от белого меха, который заметно выделяется на фоне оживающей природы, заяц начинает кататься по земле, оставляя везде за собой клочья белой шерсти. Их затем птицы используют для обустройства гнёзд.

Белякам свойственна осёдлость, поэтому они редко решаются на дальнее путешествие. Однако иногда в поиске пищи беляк способен пройти за одну ночь до 10 километров.

В возрасте 14-15 дней зайчата начинают самостоятельную жизнь, в 10 месяцев достигают половой зрелости.

Угол зрения у беляка составляет 180 градусов, что позволяет ему видеть все происходящее по бокам и сзади. Для того, чтобы видеть непосредственно перед собой, ему приходится поворачивать голову то одним, то другим боком, поэтому создаётся впечатление будто заяц косит.
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