B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов

Большинство из них учатся в ссузах



25 января во всей России отмечается Татьянин день – народный и христианский праздник, который совпадает с Днём студента. Святая Татьяна считается покровительницей учащихся вузов и колледжей и заступницей всех Татьян. Она помогает в учёбе, а ещё у неё просят ясного ума и хорошей памяти.



История Дня студента начинается в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании первого Московского университета. А в 1791-ом открылась студенческая домовая церковь святой Татианы.



В Бурятстате решили выяснить, сколько студентов сегодня обучается в Бурятии. В 2022 году в вузах и ссузах республики их насчитывалось 48 900. При этом 19 800 получали высшее, а остальные – среднее профессиональное образование.



- Обучающиеся по программам среднего профессионального образования предпочитают очную форму – её выбрали 91,5 % студентов. В вузах их доля составила 54,9%, – отметили в ведомстве.

