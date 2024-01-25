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Учёные изучают генетический фактор в развитии ожирения у сибирячек

Учёные изучают генетический фактор в развитии ожирения у сибирячек
Общество,  Фото:pixabay.com
Исследования будут проводиться в течение двух лет

Российский научный фонд поддержал грантом исследование вклада молекулярно-генетических маркёров в развитие ожирения у женщин в городской европеоидной популяции, проводимые учёными института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.

- Не отрицая вклад в развитие ожирения факторов внешней среды (характер питания и т.п.), надо помнить, что свою роль играет и наследственность: в одних и тех же условиях и при сходном рационе люди набирают вес по-разному. На сегодняшний день мировой науке известно несколько десятков мутаций в отдельных генах (маркеров), которые так или иначе связаны с риском развития ожирения, - сообщает пресс-служба ИЦиГ СО РАН.

Используя банк ДНК, который был сформирован ранее в ходе большого популяционного исследования «HAPIPEE» («Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe»), в ходе которого было обследовано около 10 тысяч жителей Новосибирска, авторы проекта намерены проверить, насколько эти маркеры актуальны для жителей Сибири.

- Дело в том, что в разных популяциях эти маркеры проявляют себя по-разному, известны факты, когда мутации в гене у жителей одних стран имеют очевидную связь с риском развития какого-то заболевания или состояния, но в других регионах эти же мутации никак с ним не связаны или эта связь весьма неочевидна, — пояснил цель исследования старший научный сотрудник ИЦиГ, профессор Владимир Максимов.

Учёные отобрали геномы нескольких сотен сибирячек, которые разбиты на несколько подгрупп, в зависимости от индекса массы тела, от нормального (20-25 кг/м²) до морбидного ожирения (более 40 кг/м²).

- На протяжении двух лет мы проверим на этой выборке порядка 30-40 наиболее достоверных генетических маркеров, как они себя проявляют в нашей популяции, — рассказал Владимир Максимов.

Исследования будут проводиться на протяжении двух лет. В дальнейшем, результаты исследования могут быть использованы в качестве рекомендаций при составлении отечественного рискометра ожирения. Учёные отмечают, что это работа на перспективу: пока ещё разработка полногеномных рискометров тех или иных заболеваний находится в стадии разработки. В то же время, внедрение достижений генетики в практическое здравоохранение с каждым годом только набирает темпы.

- В создание таких рискометров во всём мире вкладываются очень большие ресурсы и это говорит в пользу относительно скорого их появления. Так что, вполне возможно, что результаты нашей работы станут востребованы медициной уже в ближайшие годы, — выразил надежду Максимов.

наука Сибирь ожирение

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