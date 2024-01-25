Река в посёлке Бурятии стала опасной для людей





Жителей Бичурского района просят не выходить и не выезжать на реку Шанагинка в районе посёлка Потанино. Дело в том, что там пробурили глубокую траншею и она представляет опасность, сообщает «Бичура-инфо.24/7».Родителей призвали объяснить детям, что нахождение на водоёме сейчас недопустимо.В самом Потанино сейчас ведутся работы по устранению наледных вод от реки. Там сделали отсыпку, чтобы уберечь от них жилые дома. Минувшей ночью пропилили лёд по руслу Шанагинки при помощи спецтехники, которую доставили из Улан-Удэ, пишет «Бичура-инфо.24/7».