25 января

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В Улан-Удэ на 2 улицах и ДНТ отключат свет

В Улан-Удэ на 2 улицах и ДНТ отключат свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Его не будет в течение двух часов

Сегодня, 25 января, в Железнодорожном районе Улан-Удэ будет отключена электроэнергия. Отключение проведут в связи с проведением неотложных ремонтных работ.

Как сообщает администрация района, света на будет на улице Н. Нищенко, ДНТ «Терра», улице Л. Шевцовой с 14:00 до 16:00.
Улан-Удэ отключение света Железнодорожный район

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