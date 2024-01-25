Глава СКР назначил проверку следственного управления по Бурятии

Из-за дела по переселению людей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл повторный личный прием заявителей из Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин уже во второй раз выслушал жителей Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2023 года он поручил привлечь опытных сотрудников к расследованию уголовного дела о халатности при решении вопроса о переселении жителей шахтёрского посёлка в Наран в Бурятии. Бастрыкин тогда в режиме видеосвязи общался с инициативной группой из республики. Заявители представляли интересы более 100 человек. Они живут в посёлке Наран и в Гусиноозёрске в 25 домах, расположенных на горном отводе шахты «Гусиноозёрская», ликвидированной судебным решением в 2003 году. Экспертиза показала, что дома рекомендуются к сносу, так как расположены на территории условно опасной зоны. Частые землетрясения способствуют разрушению домов.

- Несмотря на многочисленные обращения в органы государственной власти и местного самоуправления, жителям отказано во внесении их в списки граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья, находящегося на горном отводе ликвидированной шахты. Люди с таким решением не согласны и просят разобраться в ситуации, - сообщала в августе пресс-служба СК России.



После первого личного приёма вопрос к январю 2024 года частично решён. И шести семьям обещаны компенсационные выплаты в первом квартале 2024 года. Однако Департамент угольной промышленности (министерства энергетики России - ред.) отказался включать остальных граждан в списки на переселение, поскольку люди приобрели жильё после решения о ликвидации шахты. Правда, ряд заявителей, несмотря на то, что проживали в своих домах до ликвидации шахты, всё равно столкнулись с проблемой получения выплат. При этом СКР провёл судебные экспертизы, согласно заключению которых 45 домов находятся в границах опасной зоны.

Александр Бастрыкин вновь заслушал руководителя СУ СКР по Бурятии Виктора Сухорукова, однако остался недоволен отсутствием результата. Он поручил передать уголовное дело о халатности в Главное следственное управление СК России. Поручено сформировать и направить в Бурятию следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата.

Также Бастрыкин назначил служебную проверку следственного управления СК России по Республике Бурятия.

Глава СКР поручил подготовить материалы для направления в правительство РФ с предложением разработать федеральный проект по переселению граждан из опасных зон вблизи шахты в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Положительный опыт уже есть в Пермском крае.

Даны отдельные поручения Судебно-экспертному центру СК России. Исполнение всех поручений поставлено на личный контроль председателя СК России.