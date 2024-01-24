Для этого нужны разрешительные документы
Жителям исторического центра Улан-Удэ, чьи дома попали под снос, не разрешили разбирать постройки на дрова. Об этом сообщил начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.
Он пояснил, что запрет введён в том числе в целях безопасности.
- Такое поручение было дано, чтобы более точно рассчитать с застройщиком объём материалов, которые можно повторно использовать. Бетон, допустим, можно перерабатывать. Надо, чтобы цивилизованный был разбор, чтобы этот снос существенно не повредил, у нас там ещё люди живут, и когда там рядом развалины – не очень хорошо. Поэтому мы сейчас весь объём подсчитываем и на следующем штабе представим наш план. Таким образом мы увидим, какой объём вывозим на полигон, какой объём можно вторично переработать, - пояснил Зана Тумуров.
По его словам, некоторые горожане уже начали разбирать бараки на дрова, выпиливая стены. К счастью, пока обошлось без пострадавших.
Чтобы легально разобрать дома на дрова, нужно предоставить официальные документы застройщику.
- Если у собственника будет какая-то организация, которая имеет опыт и возможности, чтобы производить снос; на любой демонтаж требуется проект, а так, чтобы прийти туда с пилой и начать что-то отпиливать – это небезопасно, - отметил Зана Тумуров, отметив, что к ситуации нужно подходить с умом.
Как сообщал «Байкал-Daily», в скором времени исторический центр Улан-Удэ обещают изменить до неузнаваемости. Здесь построят межвузовский кампус, здания Национального музея и театра «Байкал», а на месте старых домов появятся новые жилые кварталы. Всего под снос попадут порядка 200 домов.
Улан-удэнцам запретили разбирать попавшие под снос дома на дрова
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут со 2 по 3 февраля
Нежданную гостью села выпустили в национальном парке «Чикой»
Соревнования по санному спорту состоятся в Братске
Ранее сообщалось, что здесь «распоясались» собаки
Для этого нужны разрешительные документы
Нерабочими станут 10, 11 и 12 февраля
Он будет идти целый месяц
В республике подведены итоги 2023 года
8 спортсменок республики стали победителями турнира
До лета его концепцию представят на обсуждение общественности
Всего спортсмены республики выиграли 4 призовых места
В республике заключены первые соглашения о социальном партнёрстве по реализации стандарта
На них врачи будут выезжать в отдалённые районы города
Теперь вместо неё из кранов течёт настоящий кипяток
С ними пообещали разобраться к Сагаалгану