24 января

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Улан-удэнцам запретили разбирать попавшие под снос дома на дрова

Улан-удэнцам запретили разбирать попавшие под снос дома на дрова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого нужны разрешительные документы

Жителям исторического центра Улан-Удэ, чьи дома попали под снос, не разрешили разбирать постройки на дрова. Об этом сообщил начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Он пояснил, что запрет введён в том числе в целях безопасности.

- Такое поручение было дано, чтобы более точно рассчитать с застройщиком объём материалов, которые можно повторно использовать. Бетон, допустим, можно перерабатывать. Надо, чтобы цивилизованный был разбор, чтобы этот снос существенно не повредил, у нас там ещё люди живут, и когда там рядом развалины – не очень хорошо. Поэтому мы сейчас весь объём подсчитываем и на следующем штабе представим наш план. Таким образом мы увидим, какой объём вывозим на полигон, какой объём можно вторично переработать, - пояснил Зана Тумуров.

По его словам, некоторые горожане уже начали разбирать бараки на дрова, выпиливая стены. К счастью, пока обошлось без пострадавших.

Чтобы легально разобрать дома на дрова, нужно предоставить официальные документы застройщику.

- Если у собственника будет какая-то организация, которая имеет опыт и возможности, чтобы производить снос; на любой демонтаж требуется проект, а так, чтобы прийти туда с пилой и начать что-то отпиливать – это небезопасно, - отметил Зана Тумуров, отметив, что к ситуации нужно подходить с умом.

Как сообщал «Байкал-Daily», в скором времени исторический центр Улан-Удэ обещают изменить до неузнаваемости. Здесь построят межвузовский кампус, здания Национального музея и театра «Байкал», а на месте старых домов появятся новые жилые кварталы. Всего под снос попадут порядка 200 домов.



аварийное жилье дрова

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