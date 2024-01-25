Снега в республике не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -14,-19, местами -6,-11, по северу местами -21,-26.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -14,-16.
В Улан-Удэ до -16 градусов
Общество, Фото:
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