В селе Бурятии в Крещение пропала холодная вода



Жильцы дома № 19 на улице Лощенкова в Тарбагатае пожаловались на отсутствие холодной воды в квартирах. По их словам, вместо неё с 19 января по трубам «подаётся кипяток».





- Люди не могут помыться и постирать. В туалетных бачках тоже кипяток. Что произошло и когда эту проблему решат? – поинтересовались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



Руководитель МУП ЖКХ «Коммунальщик» Валерий Вторушин пояснил, что причина может крыться в неисправном внутридомовом смесителе или обратном клапане на чьём-то одном водонагревателе.



- Поскольку система отопления открытая и давление горячей воды больше, чем холодной, потому система отопления передавливает её, – отметил директор предприятия. – Для определения неисправного смесителя собственникам квартир необходимо перекрыть краны подачи холодной воды в квартиру и на бойлер. Если при открытии вентиля холодной продолжает бежать горячая, то смеситель неисправен.



По словам Вторушина, достаточно одного такого устройства, чтоб у всех абонентов холодная вода стала горячей. А вообще проблемой должна заниматься управляющая организация.

