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В Улан-Удэ на светящихся животных обнаружили дефекты

В Улан-Удэ на светящихся животных обнаружили дефекты
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
С ними пообещали разобраться к Сагаалгану

Два года назад стало известно, что в столице Бурятии больше не будут устанавливать светящиеся конструкции в виде знаков восточного гороскопа – 12-летний цикл восточного календаря «завершил» семиметровый Бык. Зимой 2021-го он появился на фасаде многоэтажки на улице Ключевская, 2.

В этот раз в преддверии Сагаалгана сотрудники МБУ «Горсвет» проинспектировали все конструкции. При проверке выявили небольшие дефекты. К празднику их устранят.



Помимо Быка, в Улан-Удэ есть Тигр (на Бабушкина, 20), Кролик, под покровительством которого прошёл 2023 год (Боевая, 5), два Дракона (Дорожная, 1 и Ключевская, 72), две Змеи – на Жердева, 138 и 68. На той же улице на фасаде дома № 13б – Конь. Петух «поселился» на Краснофлотской, 2а, а Овца, Обезьяна, Собака, Свинья и Крыса – на Ключевской 66, 57/1, 4а, 4 и 2а соответственно. Все конструкции включают ежедневно вместе с уличным освещением. 
благоустройство Сагаалган

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