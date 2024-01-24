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Часть улан-удэнцев закатывают вечеринки в честь увольнения

Часть улан-удэнцев закатывают вечеринки в честь увольнения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А 19% горожан уходят по-английски

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что половина жителей бурятской столицы (50%) при увольнении прощаются со всеми устно. Четверть (24%) приносят какое-нибудь угощение или заказывают доставку еды.

Ещё 8% опрошенных признались, что напоследок провели время с бывшими сослуживцами в клубе или баре, столько же в свой последний рабочий день рассылали им письма, а 19% предпочитают уходить по-английски – по их мнению, уведомлять коллектив об увольнении необязательно.

Мужчины к расставанию с коллегами относятся проще – они не прощаются или ограничиваются несколькими устными фразами. А вот представительница прекрасного пола, как правило, накрывают стол и закатывают прощальные вечеринки.
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