Часть улан-удэнцев закатывают вечеринки в честь увольнения



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что половина жителей бурятской столицы (50%) при увольнении прощаются со всеми устно. Четверть (24%) приносят какое-нибудь угощение или заказывают доставку еды.



Ещё 8% опрошенных признались, что напоследок провели время с бывшими сослуживцами в клубе или баре, столько же в свой последний рабочий день рассылали им письма, а 19% предпочитают уходить по-английски – по их мнению, уведомлять коллектив об увольнении необязательно.



Мужчины к расставанию с коллегами относятся проще – они не прощаются или ограничиваются несколькими устными фразами. А вот представительница прекрасного пола, как правило, накрывают стол и закатывают прощальные вечеринки.

