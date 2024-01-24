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В Иркутске пожарные вскрыли квартиру, где заперся 2-летний ребёнок

В Иркутске пожарные вскрыли квартиру, где заперся 2-летний ребёнок
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мама ребёнка в это время гуляла с собакой

Утром 24 января в иркутскую пожарно-спасательную часть поступил вызов о том, что в квартире в микрорайоне Юбилейный случайно заперся маленький ребёнок. Девочка закрыла входную дверь на внутренний замок, когда мама отлучилась на несколько минут.

Со слов иркутянки, утром она собирала дочку 2,5 лет в детский садик. Ребёнок сел смотреть мультики, а сама она, накинув пуховик, вышла на улицу с собакой.

Позже молодая женщина позвонила в МЧС, чтобы выразить благодарность оперативно сработавшим пожарным и рассказала о произошедшем.

- Мы отсутствовали пару минут, а вернувшись, я обнаружила, что входная дверь закрыта изнутри на верхний замок, до которого дочка не дотягивалась и вообще никогда не проявляла интереса к нему. На мои просьбы открыть его малышка не реагировала. Я не взяла с собой мобильный, поэтому обратилась к соседям, и те позвонили на 101. Помощь подоспела очень быстро. Мы живём на первом этаже, поэтому пожарные дружелюбно общались с дочкой – она отвечала им и весело махала из окна. Но уговорить её открыть балконную дверь не получилось. Поэтому парни по лестнице поднялись на балкон и поддели дверь пожарным ломиком. Действовали аккуратно – дочка даже не испугалась, когда ребята вошли в квартиру, - процитировали слова Елены в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Елена поблагодарила начальника караула Захара Орленко, пожарных Давида Ноздреватых, Романа Одинца, Николай Иванова и водителя пожарного автомобиля Сергея Змановского за оперативное реагирование и отзывчивость.

пожарные

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