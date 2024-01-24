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В Улан-Удэ после серии землетрясений обследуют сети водоснабжении и канализации

В Улан-Удэ после серии землетрясений обследуют сети водоснабжении и канализации
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Возможно, толчки стали причиной аварий

В столице Бурятии обследуют сети водоснабжении и водоотведения после серии землетрясений. Об этом сообщает комитет городского хозяйства (КГХ) мэрии города. После выездных проверок сотрудники «Водоканала» должны составить карту рисков с указанием объектов водоснабжения, где возможны повреждения.

– Сейчас, пока стоит морозная погода, чугунные сети водоотведения держатся за счёт замёрзшего грунта, - сообщил Сергей Гашев, заммэра и председатель КГХ, на ежедневном городском штабе по прохождению отопительного сезона. - С наступлением тепла, когда земля начинает «ходить», зачастую происходят порывы. Поэтому необходимо сейчас обследовать все участки. Также нужно заключить соглашения с подрядными организациями, на случай если «Водоканал» сам не будет справляться, для минимизации времени отключения потребителей.

Всего на балансе МУП «Водоканал» свыше 800 км сетей водоснабжения и больше 500 км сетей канализации.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 20 декабря в Улан-Удэ произошла крупная авария на сетях водоснабжения. На острове Спасский обрушилась одна из двух ниток трубопровода. В итоге произошло отключение на насосной станции «Юго-Западная», которая обеспечивает холодной водой весь Октябрьский район (и 40-е кварталы, и 100-е). Изначально в многоквартирных домах и социальных объектах Октябрьского района отключили только горячую воду, однако затем во время ремонтных работ пришлось отключить и холодную. 21 декабря подача воды была восстановлена.

Высказывалась версия, что эта коммунальная авария произошла после землетрясения, случившегося 16 декабря 2023 года. Толчки в Улан-Удэ составляли 3-4 балла.


 

Водоканал водопровод землетрясение вода

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