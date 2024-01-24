Детский омбудсмен и помощник прокурора проверили улан-удэнское СИЗО

Они проверили условия содержания
Старший помощник прокурора Бурятии по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Олег Фалилеев и уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина проверили условия содержания несовершеннолетних в следственном изоляторе.
Они осмотрели камеры, в которых содержатся подростки, учебную и спортивную комнаты, библиотеку, помещение для психологической разгрузки.
- Дана оценка мерам по образованию и воспитанию содержащихся подростков. В целях недопущения нарушений условий содержания в следственном изоляторе работник надзорного органа провёл с несовершеннолетними обвиняемыми и осуждёнными профилактические беседы. Он разъяснил их права, в том числе на обращение в органы прокуратуры, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Отмечается, что на все интересующие ребят вопросы дали подробные ответы.
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