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В селе Бурятии восстановили обрушившийся мост

В селе Бурятии восстановили обрушившийся мост
Общество,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
На нём обновили настил и установили знаки

Ещё в конце августа в селе Шара-Азарга в Закаменском районе Бурятии обвалился мост, ведущий через реку Булгастуй в сторону улуса Енгорбой. Там закрыли движение транспорта и объявили режим чрезвычайной ситуации.

На место направили технику для строительства объездной дороги, рассказали ранее в группе «Закамна-инфо.24/7». Причину обрушения деревянной переправы тогда не уточнили.

Восстановили её только спустя пять с лишним месяцев силами МАУ «ЗакамДор». Специалисты заменили опоры, балки и прогоны, обновили настил и перила и установили дорожно-ограничительные знаки, отмечает «Закамна-инфо.24/7».
мост

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