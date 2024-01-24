В селе Бурятии восстановили обрушившийся мост

На нём обновили настил и установили знаки
Ещё в конце августа в селе Шара-Азарга в Закаменском районе Бурятии обвалился
мост, ведущий через реку Булгастуй в сторону улуса Енгорбой. Там закрыли движение транспорта и объявили режим чрезвычайной ситуации.
На место направили технику для строительства объездной дороги, рассказали ранее в группе «Закамна-инфо.24/7». Причину обрушения деревянной переправы тогда не уточнили.
Восстановили её только спустя пять с лишним месяцев силами МАУ «ЗакамДор». Специалисты заменили опоры, балки и прогоны, обновили настил и перила и установили дорожно-ограничительные знаки, отмечает «Закамна-инфо.24/7».
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