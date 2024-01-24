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В Бурятии школьники проводят экоакцию «Разделяй»

В Бурятии школьники проводят экоакцию «Разделяй»
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Дети учатся разделять бытовые отходы

В Тункинском районе Бурятии ученическое самоуправление Кыренской школы проводит акцию «Разделяй» (возрастное ограничение 0+). Детей научат разделять отходы бытового мусора и другим полезным экопривычкам.

Сотрудники отдела науки и экологического просвещения национального парка «Тункинский» дважды в год во всех образовательных учреждениях района проводят мастер-классы по раздельному сбору отходов. В 2023 году обучили более 500 школьников.

 
Национальный парк продолжает сбор отработанных батареек, крышечек от пластиковых бутылок, блистеров от таблеток. Их увозят в пункты приёма отходов. Также принимаются чистые, сухие и смятые пластиковые бутылки без крышек.
школьники экология раздельный сбор мусора

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