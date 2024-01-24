В Бурятии школьники проводят экоакцию «Разделяй»

Дети учатся разделять бытовые отходы
В Тункинском районе Бурятии ученическое самоуправление Кыренской школы проводит акцию «Разделяй» (возрастное ограничение 0+). Детей научат разделять отходы бытового мусора и другим полезным экопривычкам.
Сотрудники отдела науки и экологического просвещения национального парка «Тункинский» дважды в год во всех образовательных учреждениях района проводят мастер-классы по раздельному сбору отходов. В 2023 году обучили более 500 школьников.
Национальный парк продолжает сбор отработанных батареек, крышечек от пластиковых бутылок, блистеров от таблеток. Их увозят в пункты приёма отходов. Также принимаются чистые, сухие и смятые пластиковые бутылки без крышек.
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