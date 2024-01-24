Врач «скорой» из Бурятии получила медаль на СВО





Наталья Балданова – врач станции скорой медицинской помощи из Бурятии – получила медаль «За боевые отличия». Медика наградили приказом Минобороны РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.



Наталья Олеговна родилась в Улан-Удэ. Она окончила Бурятский госуниверситет и после ординатуры трудоустроилась в скорую врачом выездной бригады. На её счету – множество спасённых жизней, рассказали в Минздраве РБ.



У Балдановой – двое детей. Осенью 2023-го наша землячка отправилась на СВО добровольцем. Её поздравили с заслуженным признанием, пожелали крепкого здоровья, счастья, успехов и скорейшего возвращения домой.