В Улан-Удэ определена эмблема тематического года

Он посвящён общественникам

2024 год в столице Бурятии объявлен Годом общественных и гражданских инициатив, сообщает мэрия Улан-Удэ.

Эмблему и брендбук (документ, в котором описаны позиционирование и концепция - ред.) тематического года разработал комитет по архитектуре и градостроительству. Эмблема состоит из герба города Улан-Удэ, людей, которые стоят в кругу и держатся за руки, а также официально утверждённое название тематического года.

В 2024 году пройдут культурные, образовательные и спортивные мероприятия на разных площадках города. Ознакомиться с планом можно на информационном сайте администрации Улан-Удэ.

В январе, например, запланированы педагогические чтения для общественных и образовательных организаций «Будущее создаём вместе», фестиваль ветеранских хоров Советского района «Слушай Ленинград, я тебе спою…». В феврале создадут и откроют в детской школе искусств №10 музей «Вершина мужества». В марте состоится вторая конференция территориальных общественных самоуправлений (ТОС) города Улан-Удэ, общественных сообществ «Гражданские инициативы ТОС, как ориентир общественных интересов». В апреле пройдёт конкурс по благоустройству среди СНТ и ДНТ.