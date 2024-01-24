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В Бурятии начали появляться отдельные контейнеры для золы

В Бурятии начали появляться отдельные контейнеры для золы
Общество,  Фото:ОНФ
Жители республики будут платить за неё как за остальной мусор

В Бурятии решился наболевший вопрос с вывозом золы от частных домов. В Гусиноозёрске, к примеру, для этого уже устанавливают отдельные контейнеры.
 
Как сообщили ранее в региональном отделении Народного фронта, город буквально утопал в огнеопасных золошлаковых отходах, образующихся от частных домовладений. А оператор по обращению с ТКО – компания «ЭкоАльянс»мог – мог вывозить их только за отдельную оплату. Требовалась спецтехника, а это подразумевает дополнительные расходы.

Отходы образовывались из-за отапливания жилых домов углём. Но золу потом девать некуда. Люди складывали её в мешки и даже высыпали на дорогу от безысходности. За полтора месяца во дворах скапливалось по два с половиной кубометра.
 
Из-за этого в населённом пункте уже были пожары. Общественники обращались в прокуратуру. В надзорном ведомстве пояснили: территориальная схема обращения с отходами не предусматривает вывоз золошлака в районах Бурятии.
 
Как выяснилось, никаких дополнительных начислений в итоге не будет. Пока контейнеры устанавливают в Гусиноозёрске, но они появятся и в других населённых пунктах. «Фронтовики» предложили Минприроды РБ включить золу в нормативы накопления коммунальных отходов и отразить контейнеры для неё в терсхеме в каждом районе.
мусор контейнеры ОНФ

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