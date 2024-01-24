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В Бурятии досрочное голосование на выборах президента России начнётся 1 марта

В Бурятии досрочное голосование на выборах президента России начнётся 1 марта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Оно продлится две недели

Избирательная комиссия Бурятии на заседании 22 января приняла постановление «О проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях».

Досрочное голосование на выборах президента России пройдёт для 4275 избирателей, проживающих в отдалённых и труднодоступных местностях и объединённых в 469 групп, с 1 по 14 марта включительно. Оно состоится в девяти районов республики – в Хоринском, Тункинском, Северо-Байкальском, Окинском, Муйском, Закаменском, Еравнинском, Баунтовском эвенкийском, Баргузинском. Территориальные и участковые избиркомы обязаны проинформировать избирателей в труднодоступных местностях о проведении досрочного голосования, сказано в постановлении.

Добраться до 4 групп избирателей можно только авиационным транспортом. До остальных 465 групп – автотранспортом, отмечает телеграм-канал «Профсоюзы Бурятии». У 366 групп нет никакой связи, в 3 группах избирателей имеется рация, в 90 - сотовая, в 8 – спутниковая, ещё в двух группах есть таксофон и стационарная связь, уточнили в республиканской избирательной комиссии.

Основное голосование на выборах президента России пройдёт в течение трёх дней - с 15 по 17 марта 2024 года.
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