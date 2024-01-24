В Улан-Удэ суд обязал застройщика сделать ремонт паркинга с плесенью

В суд подала женщина, купившая машино-место



В Улан-Удэ судебные приставы обязали строительную компанию сделать ремонт на подземной автостоянке жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии, не раскрывая название фирмы-застройщика.



Ранее в суд с исковым заявлением об устранении недоделок, допущенных при строительстве, обратилась женщина, купившая машино-место в паркинге.



Проведённая экспертиза подтвердила слова женщины. В помещении наблюдалось шелушение окрасочного слоя, пятна и разводы от влаги из-за протечки воды через перекрытие и наружные стены. На полу не просыхали лужи, в паркинге появилась плесень. Кроме того, штукатурка уже частично разрушилась, а на воротах и дверях въезда отсутствовала облицовка откосов.



По решению суда застройщик должен был устранить недостатки строительства до 1 мая 2023 года. Однако ремонтные работы не были выполнены в срок.



- Судебный пристав-исполнитель вручил требования о необходимости исполнения решения суда и предупредил об уголовной ответственности. После этого организация выполнила ремонт подземной автостоянки. На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объёме, - уточнили в УФССП.

